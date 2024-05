È morto il giornalista Franco Di Mare - aveva 68 anni

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non ce l’ha fatta ad arrivare al suo compleannodi, napoletano, nato l’8 luglio 1955,, ex inviato, scrittore,68ed era affetto da mesotelioma.Diè deceduto a Roma, ad annunciarlo la famiglia in una nota: “abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e