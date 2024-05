(Di venerdì 17 maggio 2024) L’uscita di scena di Vittorio e Matilde Nella nuova stagione de “Il”, prevista per l’autunno, molti personaggi non saranno presenti. Tra questi, Vittorio, interpretato da Alessandro Tersigni, partirà con Matilde per vivere il loro amore lontano da problemi legali. L’attore ha confermato che il suo personaggio ha esaurito il proprio arco narrativo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ildel 21 settembre 2020 Ildal 17 al 21 gennaio: Irene riceve una brutta notizia Il...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 15 maggio 2024 , Vittorio lavorerà a un progetto per il Paradiso ma Pietro non riuscirà a fidarsi di lui e sarà molto geloso. Ricordiamo che gli episodi ...

Il Paradiso delle Signore 9 è confermato, ecco i primi Spoiler - Il paradiso delle Signore 9 è confermato, ecco i primi Spoiler - Il paradiso delle Signore 9 è confermato: nel cast, inoltre si prospetta un altro addio dopo quello di Alessandro Tersigni. Chi potrebbe essere

Anticipazioni “Il Paradiso delle Signore 9”: Chi Sarà Presente e Chi No - Anticipazioni “Il paradiso delle Signore 9”: Chi Sarà Presente e Chi No - L'uscita di scena di vittorio e Matilde Nella nuova stagione de "Il paradiso delle Signore", prevista per l'autunno, molti personaggi non saranno presenti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, la Nona stagione si farà: ecco i primi Spoiler - Il paradiso delle Signore Anticipazioni, la Nona stagione si farà: ecco i primi Spoiler - La nona stagione de Il paradiso delle Signore si farà e arriverà su Rai 1 a settembre, ecco le prime Anticipazioni sulla soap ambientata a Milano.