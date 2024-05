LIVE Italia-Bulgaria 1-0 - Nations League volley femminile in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo se - 12-12

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-17 La pipe di Dudova 16-16 Diagonale all’incrocio delle righe di Nervini da zona 4 15-16 Muroooooooooooooooooo Akrariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-16 Il pallonetto vincente di Paskova 14-15 La palla spinta di Bosetti da zona 4 sulle mani del muro 13-15 Vincente Dudova da seconda linea 13-14 La pipe di Yoirdanova 13-13 Errore al servizio12-13 Out Antropova da zona 2 12-12 Errore al servizio12-11 La slash di Antropova da zona 2 11-11 Vincente Dudova da zona 2 11-10 Antropova vincente da zona 2 in parallela 10-10 Murooooooooooooooo Bonifaciooooooooooooooooooo 9-10 Diagonale di Antropova da zona 4 8-10 Vincente Paskova da zona 4 8-9 Vincente Nervini da zona 4 7-9 Mano out di Antropova da seconda linea 6-9 Barakova vince il duello a muro con Bonifacio 6-8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Bulgaria , partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della volley ball Nations League femminile 2024 di volley . Le ragazze di Julio Velasco tornano in campo per il terzo match di questa prima settimana di ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Bulgaria , partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della volley ball Nations League femminile 2024 di volley . Le ragazze di Julio Velasco tornano in campo per il terzo match di questa prima settimana di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Barakova vince il duello a muro con Bonifacio 6-8 Out la parallela di Nervini 6-7 La diagonale in fast di Krivoshiyska 6-6 Mano out in fast di Akrari 5-6 La pipe di Dudova 5-5 La parallela di Antropova ...

LIVE – Fiorentina-Napoli, ultima chance per l’Europa per gli azzurri - live – Fiorentina-Napoli, ultima chance per l’Europa per gli azzurri - Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli. Ultima corsa verso l'Europa per il ...

LIVE! Italia-Bulgaria, 3° atto di VNL 2024: quali saranno le scelte di Velasco Importante non perdere punti nel ranking - live! Italia-Bulgaria, 3° atto di VNL 2024: quali saranno le scelte di Velasco Importante non perdere punti nel ranking - VNL 2024 (F) - Segui il live di Italia-Bulgaria su Eurosport, con la diretta scritta del match. Altra gara importante per la qualificazione ai Giochi Olimpici.

LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - live F1, GP Imola 2024 in diretta: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live LA CRONACA DELLE FP1 18.12 Termina qui la diretta live testuale delle FP2 del GP di Imola 2024. Vi ringraziamo ...