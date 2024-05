Marcell Jacobs scalda i motori | Posso tornare sotto i 10 - ritrovata la fecilità Curata l’uscita dai blocchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024)tornerà in pista domani allo Stadio dei Marmi e sarà la grande stella del Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà nella distanza prediletta e sarà protagonista della sua seconda prova stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 qualche settimana fa a Jacksonville.ha presentato la gara durante la conferenza stampa della vigilia: “Lo stadio dei Marmi è incredibile, la pista è super performante: domani cercherò di sfruttarla il più possibile. È lo stadio più bello del mondo e tutti ce lo invidiano. Come sto? Ho ritrovato la felicità e la spensieratezza, voglio vincere ancora”. Il Campione Olimpico ha poi proseguito: “Il 2023 è stato un anno difficile, pieno di infortuni e problematiche. Ho dovuto mettere un punto, voltare pagina, ritrovare ...