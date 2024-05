La Juve esonera Allegri Comportamenti incompatibili

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus . L’esonero avrà effetto immediato, ora si attende di capire a chi sarà affidata la squadra in vista delle ultime due giornate di campionato contro Bologna e Monza. A comunicarlo la società ...

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l'esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, ...