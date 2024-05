Vincenzo Cosenza è il nuovo presidente dei Balneari Cna Campania Nord

(Di venerdì 17 maggio 2024) : è stato eletto oggi, venerdì 17 maggio, al termine dell’assemblea che si è svolta a Villa Fondi a Piano di Sorrento. Imprenditore, concessionario demaniale con una struttura a Piano,raccoglie l’importante eredità diSanto, oggidi Cna. “Ringrazioe tutta l’organizzazione per la fiducia che mi hanno accordato nell’affidarmi questo delicato incarico – ha evidenziato-. So che di fronte a noi abbiamo una sfida difficile, ma so anche di poter contare su un’organizzazione forte che saprà supportarmi nel compito di tutelare il comparto”.va subito al nocciolo della questione: “La gogna mediatica che come concessionari demaniali stiamo subendo nasce dal corto circuito che si è creato tra ...

Cosenza, l'Aida in scena al Rendano con Marika Spadafino e Angelo Forte - cosenza, l'Aida in scena al Rendano con Marika Spadafino e Angelo Forte - Si svolgerà domani, 18 maggio, al Teatro "Alfonso Rendano" di cosenza andrà di scena il melodramma in quattro atti “Aida” di Verdi.

PSC e nuove forme dell’abitare: il Sindaco Franz Caruso a Catanzaro al dibattito promosso dal Partito Democratico - PSC e nuove forme dell’abitare: il Sindaco Franz Caruso a Catanzaro al dibattito promosso dal Partito Democratico - “Oggi – ha rimarcato il Sindaco di cosenza Franz Caruso – non si guarda più solo ... per il territorio diversa da quella che oggi noi dobbiamo avere con i nuovi strumenti, come il PSC. E’ stata la ...

