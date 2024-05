Schmiedlova in finale al Parma Ladies Open

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Un’autentica maratona di tennis ha deciso la prima semidelpresented by Iren. Anna Karolinaha sconfitto Jule Niemeier per 6-4 6-7(11) 7-5, ottenendo dopo tre ore e quaranta minuti l’accesso alladel WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club. La slovacca, n.67 WTA e testa di serie numero quattro, eguaglia il risultato conquistato in Emilia-Romagna lo scorso anno, e sabato 18 maggio si contenderà il titolo contro una tra Renata Zarazua e Mayar Sherif. Sono stati necessari sette match point per portare a casa la semi, ma al tempo stesso Anna Karolinasi è trovata per ben sei volte a un punto dal perdere la partita ...

