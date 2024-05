F1 GP Emilia Romagna 2024 - Hamilton | Weekend iniziato ben - ma serve pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) “L’inizio delè positivo, ma siamo consapevoli che servirà. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra in vista di sabato“. Queste le dichiarazioni di Lewisal termine del venerdì di prove libere a Imola, dove si disputa il GP dell’di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Rispetto agli scorsi Gran Premi sentiamo di essere più vicini agli altri team: la monoposto ha dato buone risposte“. Infine, il britannico non ha mancato di elogiare il team: “Ha fatto un lavoro eccellente e le nostre prestazioni in pista lo dimostrano“. SportFace.