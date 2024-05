Fiorentina-Napoli - le ufficiali | c’è Simeone in attacco Di Lorenzo out per virus intestinale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le formazionidi. Partita di fondamentale importanza per continuare a sperare in una qualificazione ad una competizione europea. La Conference League permetterebbe aldi giocare in Europa per il 15esimo anno consecutivo. Calzona però deve fare a meno di Osimhen, rimasto aper un affaticamento muscolare. Assenti anche Zielinski e Mario Rui. Al loro posto giocain, Cajuste insieme a Lobotka e Anguissa e nella linea a quattro c’è Olivera. C’è un indisponibile dell’ultimo minuto: si tratta di Di. Il capitano colpito nel primo pomeriggio da gastroenterite acuta., le formazioni...