Tabellone Atp Lione 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilprincipale del torneo Atp di, che si svolgerà sulla terra rossa francese da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ugo Humbert e Alexander Bublik sono le prime due teste di serie del torneo transalpino a pochi giorni dallo start ufficiale del Roland Garros. Al via anche due tennisti italiani, entrambi a caccia degli ultimi punti fondamentali per conquistare le Olimpiadi: Darderi è in questo momento in vantaggio su Sonego, che invece insegue. Ecco ilprincipale completo del torneo Atp di. MONTEPREMI E PRIZE MONEY COPERTURA TVATP(1) Humbert bye Koepfer vs Nakashima Seyboth Wild vs Martinez (Q) vs (5) Etcheverry (3) Mannarino byeDarderi vs (Q) Evans vs Rinderknech Munar ...

Djokovic, sì a Ginevra per allontanare Sinner: la strategia di Nole per preservare il primato nel ranking ATP - Djokovic, sì a Ginevra per allontanare Sinner: la strategia di Nole per preservare il primato nel ranking ATP - Al numero uno al Mondo è stata consegnata una wild card per il torneo che, insieme a quello di pari livello di lione, avvicinerà poi al grande impegno del Roland Garros. Insomma, Nole si rimette in ...

Aspettando il Roland Garros, ecco gli Atp 250 di Ginevra e Lione: i tennisti italiani in gara - Aspettando il Roland Garros, ecco gli Atp 250 di Ginevra e lione: i tennisti italiani in gara - L’unico italiano che potrebbe giocare le qualificazioni è Gianluca Mager, che però, un po’ come il pesarese, deve sperare in due ritiri per entrare nel tabellone cadetto. Passando a lione, tra i ...

Piemonte Open, Darderi: “Voglio rappresentare l’Italia in Davis e alle Olimpiadi” - Piemonte Open, Darderi: “Voglio rappresentare l’Italia in Davis e alle Olimpiadi” - Tennis - Challenger, Flash, Interviste, Italiani | "Sono contento del mio esordio, non è facile far passare il tempo" - racconta Luciano Darderi. Su Roma: "Ho giocato un grande torneo, Zverev di un al ...