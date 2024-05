Sondrio - giallo risolto | German Isioma stroncato da un infarto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

17 maggio 2024 – E' stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. L'autopsia svolta su, l'uomo di 32 anni di origine nigeriana, trovato senza vita sabato nella sua abitazione di, è stato vittima di una morte naturale, un malore scatenato da un'insufficienza cardiocircolatoria. L'esame autoptico disposto dalla Procura di, ha quindi sgombrato il campo da ogni altra possibilità, anche se ora dovranno ancora essere completati gli esami tossicologici alla ricerca di eventuali assunzioni di farmaci, come da prassi in questi casi. L'uomo da qualche giorno aveva problemi di salute, come ha detto il suo coinquilino, tra cui insufficienze respiratorie, ma non così gravi da spingerlo a rivolgersi a un pronto soccorso.