Ardea – Tentano rapina in casa | Arrestati in flagranza di reato

(Di venerdì 17 maggio 2024) I Carabinieri della Tenenza dihanno arrestato indue uomini italiani, un 46enne e un 47enne, già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati per ildi tentataai danni di un commerciante, 58enne. La scorsa notte, una ragazza si è presentata presso gli uffici della Tenenza dei Carabinieri di, chiedendo aiuto e denunciando un furto in atto presso la propria abitazione di, via Modena. Ragion per cui, due Carabinieri, liberi dal servizio e in borghese, acquisita la segnalazione, si sono recati immediatamente presso l’abitazione della donna dove hanno trovato un uomo in fase di colluttazione con il padre della ragazza. Immediatamente bloccato, i Carabinieri, su indicazioni della vittima, hanno appurato della presenza di un secondo complice e ...

Ardea , 16 marzo 2024 – armato di coltello rapina un supermercato : è successo ad Ardea dove, intorno alle 10:30 di questa mattina, un giovane, in stato di agitazione, si è introdotto armato nell’attività commerciale ed ha minacciato la cassiera per ...

