Internazionali di Roma - Zverev conquista la finale davanti a Chiara Ferragni che però sembra fare il tifo per l’avversario – Il video

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo aver perso il primo set 6-1, Alexanderhato l’accesso alladegliBnl d’Italia. Ad assistere alla sua clamorosa rimonta sul campono in terra rossa c’era anche una spettatrice particolare. Si tratta di, che da alcuniilpercileno Alejandro Tabilo. Vestita di verde e con cappellino blu, l’influencer ha firmato autografi e si è concessa ad alcuni selfie con i fan. In mattinata ha assistito anche alla semivinta dalla coppia Errani-Paolini. Nel pomeriggio,ha guardato la semimaschile e ha ...

Il video con gli Highlights di Tabilo-Zverev , match valevole per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2024 . Successo in rimonta per il tennista tedesco, che viene dominato nel primo set ma non si abbatte e riesce a reagire, prevalendo con il ...

Dopo sei anni torna in finale al Foro Italico il tedesco Alexander Zverev che batte in tre set e con molta sofferenza il cileno Alejandro Tabilo : per il titolo si scontrerà con uno tra Jarry e Paul

Roma, 17 mag. (askanews) – Sascha Zverev torna in finale agli Internazionali d’Italia sei anni dopo l’ultima volta. Il n. 5 al mondo ha battuto in semi finale la rivelazione del torneo, il cileno Alejandro Tabilo: 1-6, 7-6, 6-2 il punteggio finale ...

Internazionali, Zverev batte Tabilo in rimonta: il tedesco è il primo finalista - internazionali, zverev batte Tabilo in rimonta: il tedesco è il primo finalista - Dopo sei anni torna in finale al Foro Italico il tedesco Alexander zverev che batte in tre set e con molta sofferenza il cileno Alejandro Tabilo: per il titolo si scontrerà con uno tra Jarry e Paul ...

Chiara Ferragni riappare in pubblico: a Roma agli Internazionali di tennis - Chiara Ferragni riappare in pubblico: a Roma agli internazionali di tennis - L’influencer al foro italico per assistere alle semifinali. Si tratta di una delle prime apparizioni pubbliche dallo scoppio del caso pandoro e dalla rottura con Fedez. Insieme a lei nella capitale l’ ...

Roma: Alexander Zverev è il primo finalista, battuto in rimonta Alejandro Tabilo - Roma: Alexander zverev è il primo finalista, battuto in rimonta Alejandro Tabilo - Termina alle semifinali la fantastica corsa di Alejandro Tabilo agli internazionali d’Italia. Il giocatore cileno, dopo aver battuto Novak Djokovic, non è riuscito a prendersi anche lo scalpo di ...