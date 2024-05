Il presidente dell’Aia | Allegri? Nel calcio ogni comportamento crea una reazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildegli arbitri, Carlo Pacifici, interpellato dal Tgr Abruzzo, a margine dell’inaugurazione dell’evento “Quarto Tempo” ha parlato deltenuto dall’allenatore della Juventus, Massimiliano, al termine della finale di Coppa Italia. «Noi tutti che viviamo questo mondo deldobbiamo assumerci la responsabilità di essere d’esempio, in quello che diciamo e nei nostri comportamenti. Dobbiamo essere pienamente consapevoli chenostropuòre una».esonerato. La Juventus: “Comportamenti non compatibili con i valori della Juventus” La Juventus ha esonerato Massimiliano. Il comunicato del club: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano ...

