14enne racconta la battaglia contro il cancro e la bullizzano sul web

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa tempo combattela propria malattia, un tumore, ma non si arrende mai e riesce ad essere sempre sorridente e disponibile con tutti. Asia, 14 anni, di un paese in provincia di Salerno, nelle ultime settimane, oltre alla sua malattia, si è trovata, suo malgrado, ad affrontare anche una brutta storia di bullismo sui social. Nel corso dei cicli chemioterapici, sostenuti presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Santobono – Pausillipon di Napoli, Asia trascorre molto tempo sui social postando spesso sue foto che la ritraggono con la sua bandana. Tutto ciò ha scatenato la reazione di diversi “follower bulli”, veri e propri haters in servizio permanente effettivo, che hanno cominciato ad inviarle frasi ingiuriose ed offensive. In un primo momento la ragazzina è caduta nello sconforto più assoluto, ma poi non si è persa d’animo ...