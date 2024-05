Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 19 | 10

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale e sono di un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale bombardata all’alba una scuola piena di sfollati nel centro di Gaza quattro morti e diversi feriti attacchi aerei israeliani anche su case rifugi da nord a sud della striscia e ha iniziato la nuova giornata di guerra in Medio Oriente nuovo tentativo statunitense di rallentare le operazioni di terra Rafa in una telefonata con il Ministro della Difesa israeliano Lloyd Austin ha sottolineato la necessità indiscutibile di proteggere i civili e garantire il flusso ininterrotto di aiuti umanitari Prima di qualsiasi potenziare l’operazione militare errata afferma il pentagono ma Netanyahu non arretra battaglia cruciale andiamo in Ungheria abbiamo dei segnali di problematiche di ...

La Polizia Locale di Roma contrasta lo “ street food ” abusivo : fermate due donne che vendevano cibi in condizioni igieniche precarie. Polizia Locale in azione alla Stazione Termini di Roma per il “fenomeno street food ” – ...

L'aggressore di Fico, 'volevo ferirlo, non ucciderlo' - L'aggressore di Fico, 'volevo ferirlo, non ucciderlo' - roma, 17 MAG - Juraj Cintula ... Cintula, che era in possesso dell'arma legalmente, rischia da 25 anni all'ergastolo, ricordano i giornali slovacchi.

In carcere per un articolo - In carcere per un articolo - A roma non ci sono segreti, soprattutto a La Buvette ... Quella che ha colpito il nostro collega Pasquale Napolitano, firma de il giornale. Condannato ad 8 mesi di carcere, sì, al carcere, per aver ...

Allegri “licenziato” dai giornali della famiglia Elkann: “Una creatura di Tim Burton, spaventoso e grottesco” - Allegri “licenziato” dai giornali della famiglia Elkann: “Una creatura di Tim Burton, spaventoso e grottesco” - Home » Canali » Sport » Allegri “licenziato” dai giornali della famiglia Elkann: “Una creatura di Tim Burton, spaventoso e grottesco” roma – La Stampa condanna Allegri. Repubblica non concede appelli.