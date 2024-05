Tennistavolo - preolimpico Sarajevo 2024 | Bobocica si arrende ai quarti dello stage 2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mihailotta come un leone ma siaidi finale2 al torneo di Qualificazione Olimpica di, in Bosnia, per quanto riguarda il singolare europeo di. In palio c’era oggi un pass olimpico per il finalista, che non verrà però agguantato – per il momento – dall’Italia. Il numero 81 del ranking mondiale, infatti, ha perso per 4-2 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12) contro lo spagnolo Alvaro Robles, testa di serie numero uno di questo tabellone per guadagnare la carta in ottica Parigi. Lo stessotornerà ora in campo insieme a Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli e Niagol Stoyanov nel tabellone3, con in palio altri tre pass ...