Tennis - Sascha Zverev in finale agli Internazionali d’Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (askanews) –torna insei anni dopo l’ultima volta. Il n. 5 al mondo ha battuto in semila rivelazione del torneo, il cileno Alejandro Tabilo: 1-6, 7-6, 6-2 il punteggioin 2 ore e 16 minuti di gioco. Una versione “diesel” di: disastroso nell’approccio al match, complice il rendimento altissimo di Tabilo, poi concreto nel momento chiave.centra così l’undicesimain carriera in un Masters 1000 (come Boris Becker) e diventa il decimo giocatore con almeno 3 finali al Foro Italico nell’Era Open. Di contro la sconfitta non cancella lo straordinario torneo di Alejandro Tabilo. Il cileno, alla prima ...

