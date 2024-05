(Di venerdì 17 maggio 2024) Tanti i messaggi di cordoglio da, sua città natale, per ladel giornalistaDi, deceduto oggi a 68 anni.

È una bufera quella che sta investendo la scuola Maiuri, dove alcuni studenti hanno applaudito durante la scena dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel film Fortapasc. Il giornalista di inchiesta, per anni corrispondente de Il Mattino, ...

Da Napoli dolore per la morte di Franco Di Mare: le reazioni di istituzioni e società civile - Da napoli dolore per la morte di Franco Di Mare: le reazioni di istituzioni e società civile - Tanti i messaggi di cordoglio da napoli, sua città natale, per la morte del giornalista Franco Di Mare, deceduto oggi a 68 anni ...

Denys muore in un tragico incidente, lavorava con Errico Porzio: il dolore del noto pizzaiolo - Denys muore in un tragico incidente, lavorava con Errico Porzio: il dolore del noto pizzaiolo - Denys lavorava presso la pizzeria di Errico Porzio a Caserta, ma il dolore per la sua tragica e prematura scomparsa ha toccato anche napoli. Proprio Errico Porzio, infatti, nel dare la triste notizia, ...

L'OPINIONE - Matrecano: "Gasperini è l'allenatore perfetto per il Napoli" - L'OPINIONE - Matrecano: "Gasperini è l'allenatore perfetto per il napoli" - Luigi Matrecano, procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul napoli a Tuttomercatoweb, nel corso della rubrica "La voce dell'agente": "Fiorentina-napoli Sarà una gara fondamentale per la squa ...