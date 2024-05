Il mesotelioma di Franco Di Mare | cause e sintomi della malattia Le differenze con l’asbestosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 maggio 2024 – La recente scomparsa diDi, volto nototelevisione italiana e stimato giornalistaRai, ha riacceso i riflettori su una delle più insidiose patologie legate all’ambiente lavorativo e non solo: le malattie polmonari causate dall’esposizione all’amianto, asbestosi epleura. IMAGOECONOMICA Mortodi, il giornalista Rai soffriva di, tumore incurabileCos’è il, il tumore che ha colpito Die il suo legame con l’amianto Inferno di fuoco e polveri nella ex Jugoslavia Inviato di guerra nella ex Jugoslavia, per anni Diha informato dal fronte, poi ha accompagnato gli italiani con ...