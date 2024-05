Lo deridono per i denti e gli occhiali - bimbo di 10 anni si suicida in Usa I genitori | “La scuola sapeva”

(Di venerdì 17 maggio 2024) Undi 10si èto lo scorso 5 maggio a Greenfield, in Indiana (USA). Ihanno denunciato che fosse vittima di bullismo a: "Lo prendevano in giro per gli, all'inizio, poi hanno iniziato con i, ed è andata avanti per un sacco di tempo".

