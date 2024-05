FORMAZIONI UFFICIALI Fiorentina Napoli - ecco le scelte di Calzone e Italiano per il match di stasera

In attesa del fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida di … L'articolo Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

Le Formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli , match della trentasettesima giornata di Serie A, in programma al Franchi di Firenze, dove si incrociano le ambizioni europee delle due squadre. La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite ...

E’ stato un rigore di Beltran a dare alla Fiorentina la seconda finale di Conference League consecutiva e l’1-1 in rimonta sul campo del Brugge ha permesso ai viola di tenere aperte due porte per tornare in Europa League nella prossima stagione, ...