Cos’è il mesotelioma che ha ucciso Franco Di Mare | fiato corto e tosse i primi sintomi

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Mi sono preso il, un tumore molto cattivo”. Era domenica 28 aprile e il giornalistaDi, 68 anni, gelava l’Italia rivelando il suo male in un’intervista con Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa‘. A lungo inviato di guerra nei Balcani, tra i proiettili all’uranio impoverito e le polveri sollevate dalle esplosioni e dagli edifici che crollavano, aveva respirato anche particelle d’amianto. Un nemico invisibile che presenta il conto a distanza di decenni. Con Dil’ha fatto e la speranza si è spenta. Oggi a Roma il giornalista è morto. Mail cancro che l’ha stroncato?il mesetelioma che haDiIl nostro è uno dei Paesi al mondo maggiormente colpiti dalle malattie legate all’amianto, in ...

(Adnkronos) – Duemila Italia ni l'anno si ammalano di mesotelioma , ricevendo la stessa diagnosi che è toccata al giornalista Franco Di Mare , 68 anni, morto oggi. Si tratta di un tumore raro, molto cattivo, come lo stesso Di Mare l'ha definito ...

Franco Di Mare è morto. Come riporta il sito dell'Airc, Fondazione per la Ricerca sul Cancro, il Mesotelioma di cui soffriva l'ex giornalista Rai Franco Di Mare è un tumore che...

È morto il giornalista Franco Di Mare - È morto il giornalista franco Di Mare - Roma, 17 mag. (askanews) -Si è spento a Roma a 68 anni il giornalista e conduttore tv franco Di Mare. A dare la notizia è stata la famiglia, dicendo che è scomparso "abbracciato dall'amore della ...

Franco Di Mare e i suoi fratelli - franco Di Mare e i suoi fratelli - Il tumore che ha ucciso il giornalista Rai continuerà a far vittime in diverse parti d'Italia, quelle in cui insistevano le produzioni a base di asbesto, messe al bando nel 1992. VITA ne aveva parlato ...

Da Napoli dolore per la morte di Franco Di Mare: le reazioni di istituzioni e società civile - Da Napoli dolore per la morte di franco Di Mare: le reazioni di istituzioni e società civile - Tanti i messaggi di cordoglio da Napoli, sua città natale, per la morte del giornalista franco Di Mare, deceduto oggi a 68 anni ...