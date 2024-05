Siracusa - dalle tragedie alla cronaca | Aiace e Fedra | pensabilità sui miti Aiace e Fedra e sulle guerre del presente

Siracusa: dalle tragedie alla cronaca, Convegno sui miti Aiace e Fedra - siracusa: dalle tragedie alla cronaca, Convegno sui miti Aiace e fedra - Femminicidi, guerre, conflitti interiori. Dalla passione dei miti alla biografia del presente. Questo l’approccio contemporaneo che l’Associazione Pubblic/azione propone dal 31 maggio al 2 giugno 2024 ...

Tutto pronto per la IV edizione del Mythos Troina Festival: il programma - Tutto pronto per la IV edizione del Mythos Troina Festival: il programma - Una coinvolgente e originale riscrittura liberamente tratta da fedra di Racine, a cura di Debora Pioli ... applauditissimo Atena in questi giorni al teatro greco di siracusa, che avrà come titolo “Di ...

Siracusa: dalle tragedie alla cronaca: il convegno sui miti Aiace e Fedra - siracusa: dalle tragedie alla cronaca: il convegno sui miti Aiace e fedra - fedra e Aiace si suicidano e l’analisi del vissuto di entrambi farà emergere il disagio del “doppio”: una sofferenza che esplode quando non amiamo più l’altro “sé” di noi, che sentiamo come qualcosa ...