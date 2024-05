È morto Franco Di Mare - lo storico inviato Rai | aveva il mesotelioma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 17 maggio 2024) Logiornalista RaiDiall’età di 68 anni per le conseguenze di un tumore aggressivo di cuiannunciato la scoperta solo poche settimane fa. «Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalistaDi. Seguirà comunicazione per le esequie», ha annunciato in una breve. Dirivelato di avere un, un tumore che nel 90 per cento dei casi è dovuto all’esposizione alle polveri di amianto, che sospettava di aver respirato durante gli anni daper la Rai nei Balcani per la guerra di Jugoslavia. Per questo era assistito dall’avvocato Ezio ...