Weapons - Josh Brolin | La sceneggiatura mi ha convinto ad accettare il film

(Di venerdì 17 maggio 2024) In seguito all'addio di Pedro Pascal,ha raccontato il motivo che l'ha spinto a recitare neldi Zach Cregger.ha dichiarato che ad averloadil ruolo indi Zach Cregger è stata ladel thriller horror con Julia Garner e Alden Ehrenreich. La star è rimasta molto impressionata dall'incontro con il regista, che gli ha fugato ogni dubbio pregresso. "Mi è piaciuto molto il suo primoma era ancora una novità per lui. Poi l'ho incontrato un paio di volte e abbiamo parlato di ciò che stava pensando. Prima di tutto, è unadavvero buona. Ha messo insieme un cast davvero valido, soprattutto ora, con Julia Garner che adoro, e …

Josh Brolin , attore candidato all'Oscar, è una vera superstar contemporanea. Siamo al cospetto di un ex collaboratore di Hans Zimmer e, incidentalmente, di un papà fedele al mito di Taylor Swift . L'attore di Dune - Parte seconda ha già dichiarato ...

Il talento è un'eredità preziosa, come evidenziato da questa lista di 10 attori e attrici figli d'arte. Nel mondo di Hollywood, dove le stelle risplendono e la fama è moneta corrente, si cela un intricato intreccio di legami familiari spesso ...

