LIVE – Italia-Bulgaria 2-0 25-11 - 25-22 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana dellaballdi. Le ragazze di Julio Velasco tornano in campo per il terzo match di questa prima settimana di VNL. Dopo essersi sbloccate contro la Germania, Danesi e compagne vanno a caccia della seconda vittoria per fare un altro passo in ottica qualificazione olimpica e crescere ancora nel gioco. Dall’altra parte della rete c’è la compagine bulgara allenata dall’no Lorenzo Micelli, che va a caccia di riscatto dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro il Giappone. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Barakova vince il duello a muro con Bonifacio 6-8 Out la parallela di Nervini 6-7 La diagonale in fast di Krivoshiyska 6-6 Mano out in fast di Akrari 5-6 La pipe di Dudova 5-5 La parallela di Antropova ...

