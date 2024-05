Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa pre Torino Milan , ecco le parole del tecnico alla vigilia del big match di Serie A Giornata di vigilia per Ivan Juric . Domani il tecnico croato sarà in campo con i suoi ragazzi per Torino Milan . Alle ...

Il commento di Arrigo Sacchi prima di Torino Milan, l’ex ct sul team di Pioli e non solo, tra aneddoti e riflessioni anche sulla sua carriera Ventiquattro ore o poco più ci separano dalla sfida di cartello in programma per la giornata numero 37 di ...

Juric: "Addio Non sono così ambizioso, il Torino è giusto per me" - juric: "Addio Non sono così ambizioso, il torino è giusto per me" - Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, il torino si prepara per tornare in campo. Il club granata è pronto per accogliere il Milan in vista della penultima giornata di Serie A. Fischio d'inizio in ...

Serie A: in campo sabato alle 20.45 Torino-Milan DIRETTA - Serie A: in campo sabato alle 20.45 torino-Milan DIRETTA - "Il triennio è stato fantastico, l'Europa sarebbe la ciliegina: siamo vicini a Napoli e Fiorentina e deve girarci bene, ma mi aspetto una maggiore unione per l'ultima in casa": il tecnico del torino, ...

Torino, Juric: 'L'Europa sarebbe la ciliegina. Vorrei che domani i ragazzi si sentissero amati' - torino, juric: 'L'Europa sarebbe la ciliegina. Vorrei che domani i ragazzi si sentissero amati' - è la vigilia di torino-Milan e, come di consueto, il tecnico Ivan juric presenta la partita in conferenza stampa. `Con il Milan sono sempre state belle partite,.