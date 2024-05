Dal mese di luglio servizio rinnovo passaporto in tutti gli uffici postali d’Italia

Scopriamo insieme l'oroscopo di aprile 2024 per il segno del Cancro. Leggi tutto L’oroscopo di aprile 2024 per il segno del Cancro: mese di introspezione su Donne Magazine.

Scopriamo insieme l'oroscopo di maggio 2024 per il segno del Cancro. Leggi tutto L’oroscopo di maggio 2024 per il segno del Cancro: mese di rinascita emotiva su Donne Magazine.

Suzuki V-Strom 650 ABS (2011 - 17) usata a Caronno Pertusella - Suzuki V-Strom 650 ABS (2011 - 17) usata a Caronno Pertusella - BELLISSMA Suzuki V-Strom 650 ABS immatricolata a luglio del 2014 con all'attivo 24944 km. La moto è appena stata tagliandata e pronta a partire con 12 mesi di garanzia, equipaggiata con bauletto ...

Da luglio il passaporto si farà anche in uffici postali. L'annuncio del dg Lasco. Piantedosi: 3,4 milioni rilasci nel 2024 - Da luglio il passaporto si farà anche in uffici postali. L'annuncio del dg Lasco. Piantedosi: 3,4 milioni rilasci nel 2024 - Da luglio gli italiani potranno richiedere e ritirare il passaporto anche negli uffici postali . Con un risparmio di tempo per i cittadini ed ...

Niente più ritardi per il passaporto: da luglio si potrà richiedere e rinnovare in Posta - Niente più ritardi per il passaporto: da luglio si potrà richiedere e rinnovare in Posta - A Padova si erano verificati dei ritardi di mesi. Ora il servizio sarà disponibile anche nelle tante sedi della città di Poste Italiane ...