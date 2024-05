Giovanni Allevi torna sui social L’annuncio a sorpresa | Non si vince mai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sorridenella foto scelta per condividere una riflessione con i suoi follower. Sorride nonostante la malattia e le difficoltà che le cure comportano, nonostante quel “viaggio all’inferno” – così aveva definito il suo percorso al Forum di Assago durante la Giornata mondiale della felicità – che ha sempre affrontato con tanta speranza. Il pianista,to in scena per la prima volta durante l’ultima edizione di Sanremo, ha spiegato come i tempi bui lo abbiano aiutato a razionalizzare il giudizio degli altri. La malattia che dal 2022 l’ha tenuto lontano dalle scene non è sconfitta ma “si puòre”. “Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre. Poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. Da quanto non sorridevo così? L’unica testimonianza del dolore ancora intenso è la ruga sulla ...