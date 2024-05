Alla Camera dei deputati la proiezione del docufilm Non far rumore - storie di infanzie negate Interviene Ascani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 17 maggio 2024) ROMA – Martedì 21 maggio alle ore 15, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, la vice presidente delladei, Anna, ospita ladel“Non far”: il racconto della vicenda – a lungo sconosciuta – dei bambini italiani immigrati come clandestini in Svizzera del secondo dopoguerra. In quel periodo i lavoratori stagionali e gli immigrati annuali nella Confederazione non avevano diritto al ricongiungimento familiare, ovvero moglie e figli non potevano raggiungerli, con grande sofferenza da parte di entrambi. Per non separarsi dai propri cari, molti decisero di nascondere in casa i figli. Una scelta che portava conseguenze dolorose: questi bambini vennero privati della socializzazione con i loro coetanei e anche della formazione scolastica, rendendo ...