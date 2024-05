(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 –‘L’all’Università di. Attorno alle 18 neldell’ateneo in cui campeggia la statua di Alessandro, una cinquantina di studenti hanno incominciato a piantare 20sistemando agli angoli gazebo per fornelletti da campo e generi di conforto. “Dopo un corteo e una conferenza tenuta in piazza Leonardo da Vinci perché l’Università ci ha negato la possibilità di utilizzare un’aula – ha motivato B., studente italo-palestinese che chiede l’anonimato per paura di ritorsioni – abbiamo deciso di seguire il movimento studentesco come sta accadendo negli Usa e in tutta Europa. Davanti a un genocidio in cui l’Università e lo Stato fanno da cassa di risonanza alla propaganda israeliana, è giusto che noi ...

L'acampada arriva anche all’Univerità di Pavia, 20 tende nel cortile Volta - L'acampada arriva anche all’Univerità di pavia, 20 tende nel cortile Volta - pavia, 17 maggio 2024 – ‘L’acampada arriva anche all’Università di pavia. Attorno alle 18 nel cortile dell’ateneo in cui campeggia la statua di Alessandro Volta, una cinquantina di studenti hanno inco ...

Sequestrato ex allevamento di suini trasformato in discarica abusiva - Sequestrato ex allevamento di suini trasformato in discarica abusiva - Candia, l’operazione della Guardia di finanza. Trovato anche un laboratorio clandestino per la produzione di statue e ornamenti ...

Beve una bottiglia di vodka in meno di un’ora con un amico: ragazza di 13 anni in coma etilico a Pavia - Beve una bottiglia di vodka in meno di un’ora con un amico: ragazza di 13 anni in coma etilico a pavia - Una ragazza di 13 anni è finita in ospedale, in coma etilico, dopo aver bevuto una bottiglia di vodka insieme a un suo amico di 15 anni. È accaduto, giovedì scorso, in un appartamento a pavia. I genit ...