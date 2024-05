Capo Plaza mantiene stretto lo scettro della hit parade

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Resta in mano alodell'album più vendutosettimana dopo l'esordio in vetta alla classifica di quella scorsa. E così dopo aver sbaragliato su Spotify con il miglior debutto in Italia nel 2024 e dopo l'ingresso al secondo postoclassifica Globalpiattaforma, Ferite, il nuovo album del rapper Italiano presidia il gradino più altohite relega al secondo posto la new entry Protomaranza, l'ottavo album in studio degli Articolo 31 che si guadagna però il gradino più alto del podio 'vintage' dei cd, musicassette e vinili. Dove si segnala anche la new entry di Ligabue. Esce invece dalla top ten Dua Lipa, la star mondiale vincitrice di tre Grammy e sette Brit Award, che con il suo terzo lavoro, Radical Optimism, ...