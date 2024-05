Gazzelle live nel 2025 a San Siro e al Circo Massimo - i biglietti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Gli unici due concerti deldisaranno aldi Roma e allo Stadio Sandi Milano, iDal suggestivo palco di un’Arena di Verona totalmente sold out endato dal calore dei suoi fan, ieri seraha annunciato due importanti e speciali eventi per l’estate del: il 7 giugno aldi Roma e il 22 giugno allo Stadio Sandi Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia. I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo ...

Get Out And Drive #20/24, gli eventi del fine settimana - Get Out And Drive #20/24, gli eventi del fine settimana - Ogni settimana Ruoteclassiche vi propone cinque eventi che andranno in scena nel weekend. Tra appuntamenti espositivi, se non siete in vena di tirare fuori la storica dal garage, e i classici raduni O ...

Locus Festival 2024, ecco la XX edizione: il programma - Locus Festival 2024, ecco la XX edizione: il programma - Dal 28 giugno al 14 agosto, lo storico festival pugliese dell’estate musicale italiana compie 20 anni. Nomi internazionali come Nas, Toto, Marcus Miller, Robert Plant, Simple Minds, Yussef Dayes, ...

Inaugurato “Il parchetto di Ultimo” a San Basilio, il cantante romano ha duettato con il sindaco Gualtieri il nuovo singolo “Altrove” - Inaugurato “Il parchetto di Ultimo” a San Basilio, il cantante romano ha duettato con il sindaco Gualtieri il nuovo singolo “Altrove” - Oggi 17 maggio 2024 a Roma al Municipio IV a San Basilio si è tenuta l’inaugurazione di “Il parchetto di Ultimo”, uno spazio verde per i cittadini romani. Il cantante, presente all’evento, ha duettato ...