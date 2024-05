Casillo Pd | Governo non tocchi i fondi di coesione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il processo di bonifica dell’area di Bagnoli è senza dubbio una questione di grande importanza per il recupero ambientale della costa di Napoli. Ben venga quindi l’impegno da parte dele del Ministro Fitto, ma è essenziale che questo non sottragga risorse ai comuni che aspettano lo sblocco deidia favore della Regione Campania per completare opere strategiche per i propri territori o evitare il dissesto finanziario”. È quanto dichiara in una nota Mario, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale della Campania. “Se dai 6 miliardi deidisi sottraggono 1,2 miliardi per Bagnoli, si riducono inevitabilmente le risorse e le opportunità degli altri comuni. Napoli è la capitale del Sud; ogni opera – aggiunge – che ...