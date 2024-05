ADL chiama - Gasperini… non risponde e fa attendere

(Di venerdì 17 maggio 2024) Aurelio De Laurentiis starebbe aspettando lata di Gian Piero Gasperini per la panchina. Il tecnico dell’Atalanta è il preferito del patron azzurro per succedere sulla panchina partenopea Il Napoli, città e società, attendono la risposta di Gian Piero Gasperini. In cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis, infatti, ci sarebbe il tecnico nerazzurro. L’attuale L'articolo

In attesa di conoscere il futuro della Panchina del Milan , Loftus-Cheek ha elogiato Antonio Conte , che è uno dei candidati In questo finale di stagione il Milan ha ancora due obiettivi. Da una parte c’è la difesa del secondo posto in campionato, ...

Juve, Paolo Montero nuovo allenatore ma l'annuncio non oggi: ecco perché - Juve, Paolo Montero nuovo allenatore ma l'annuncio non oggi: ecco perché - Dal 2016 ha inizio la sua esperienza in panchina in Argentina: prima con il Boca Unidos, poi con il Colon e infine con il Rosario Central. Nell'estate 2019 il ritorno in Italia, con la Sambenedettese ...

News Milan, nuovo nome a sorpresa per la panchina: l’ipotesi prende quota - News Milan, nuovo nome a sorpresa per la panchina: l’ipotesi prende quota - News Milan! Spuntano due nuovi nomi per la panchina del Milan, come sostituti di Stefano Pioli per la prossima stagione. Dopo la vittoria con il Cagliari, e la conseguente qualificazione alla prossima ...

Juve, Allegri addio imminente È già pronto il sostituto - Juve, Allegri addio imminente È già pronto il sostituto - Prossimo ormai all’addio definitivo alla Juve, Massimiliano Allegri ha lasciato questa mattina la Continassa, salvo poi essere convocato poco fa in sede. Cristiano Giuntoli ha già allertato il sostitu ...