Era pazzo di sua figlia Franco Di Mare - chi è Stella La loro commovente storia raccontata in una fiction Rai

I due si erano incontrati per la prima volta a Sarajevo, successivamente l'adozione e Stella divenne ufficialmente sua figlia

Franco Di Mare è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma, un tumore causato dalle particelle di amianto presenti dell’aria nelle zone di guerra in cui per anni si è trovato come inviato. Il giornalista lascia una famiglia numerosa e unita: le ...