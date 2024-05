TVS sbarca in Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024) TVS Motor Company arriva incon l'obiettivo dichiarato di conquistare una fetta di mercato importante nel settore dei veicoli a 2 e 3 ruote. Leader a livello mondiale (opera in 80 Paesi), TVS Motor Company è pronta a lanciare una selezione di moto e scooter termici ed elettrici di alta qualità e tecnologicamente avanzati. La filialena del marchio, TVS Motor, è guidata da Giovanni Notarbartolo di Furnari, professionista esperto con un passato importante in manageriali di alto livello. "Aprendo una filiale ed offrendo un'ampia gamma di prodotti, sia termici che elettrici, TVS Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercatono – le sue parole durante la conferenza di presentazione - la nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la ...

Se non puoi batterli, alleati a loro. Detto e fatto, Stellantis porterà e venderà auto cinesi in Europa e non solo. "Appena 7 mesi dopo l’annuncio abbiamo il closing dell’accordo vincolante fra Stellantis e Leapmotor, che era stato firmato a ...

Dal prossimo autunno in Italia e poi in Europa, dopo l'accordo con Stellantis, saranno distribuiti e vendute le vetture di Leapmotor . La casa auto mobilistica cinese è nata nel 2015, crea e sviluppa solo auto elettriche .Continua a leggere

