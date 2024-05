Chi di vaccino ferisce - di scrocco perisce? Il passato pandemico non aiuta il Presidente Tot - sempre più nei guai tra confessioni pericolose e vecchie dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mettiamola così, Toti non sta uscendo dalle recenti vicende come un Santo pronto a varcare il soglio Pontificio, anzi. Dalla semplice accusa di finanziamento illecito a favore del Comitato per Giovanni Toti, è stato un attimo passare alle accuse di falso in atto pubblico per avere tarocca