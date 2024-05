Alluvione Romagna - un anno dopo | ecco perché il mio giudizio da sindaco di Ravenna su risarcimenti e messa in sicurezza è negativo

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Michele De Pascale,die presidente della Provincia È trascorso unda quella terribileche ha colpito la, prima il 2-3 maggio, poi il 16-17 maggio 2023. Ciò che ci siamo trovati ad affrontare unfa è stato qualcosa di assolutamente inedito e di una portata devastante; in 17 giorni si sono riversati sui nostri territori 350 milioni di metri cubi d’acqua, 23 fiumi sono esondati, ci sono stati 80mila frane, 17 morti e 23mila famiglie coinvolte, danni per 8,5 miliardi certificati dall’Ue (5 per il pubblico e 3,5 per i privati). Ad oggi il miosullaindel territorio e ialle imprese e ai cittadini purtroppo è; si ...

Cesena , 16 maggio 2024 – E’ stato un compleanno molto speciale quello di Brando , secondo figlio di Linda Poeta e Valerio Tommasini Trevisani, che oggi ha spento la sua prima candelina in un ristorante decisamente particolare, quello delle Cucine ...

A un anno esatto dalla terribile alluvione che devastò l’ Emilia Romagna e toccò parzialmente anche Toscana, Umbria e Marche ben poco della ricostruzione subito promessa è stata realizzata. Sono state messe in sicurezza le infrastrutture gravemente ...

A distanza di un anno , il ponte di Ca’ Stronchino ricorda agli abitanti di Modigliana , in provincia di Forlì-Cesena, l’ Alluvione del maggio 2023. La struttura è ancora nelle stesse condizioni in cui versava dopo le piogge violente che colpirono ...

