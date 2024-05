Moto contro pedone - due feriti gravissimi a Riglione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pisa, 17 maggio 2024 – Duegravi in un incidente avvenuto nel pomeriggio a, in via Marsala. Uno sterribile fra unae un: un uomo di 83 anni e un 23enne. Il più anziano ha riportato un politrauma, il più giovane è stato soccorso con un grave trauma cranico: all’arrivo del 118 non era cosciente. Sono stati portati tutti e due al pronto soccorso in codice rosso.

