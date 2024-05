Filippo Mosca - confermata in appello condanna a 8 mesi di carcere in Romania

Il 29enne Filippo Mosca resterà nel carcere di Porta Alba, in Romania : la sentenza d'appello ha conferma to per lui e per l'amico Luca Cammalleri la condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi di reclusione. La decisione era attesa per oggi dopo il ...

