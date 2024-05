Furto nel bar di via Petrarca | ladri rompono la saracinesca e rubano la cassa | “Tutto per 100 euro”

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilnella notte del 14 maggio in una manciata di minuti. Ientrano a volto coperto e portano via l'incasso dal registratore. Ripresi dalle telecamere. C'è la denuncia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto in abitazione ieri sera nel capoluogo. Ignoti, approfittando di una lunga assenza dei proprietari sono penetrati all’interno dell’abitazione e dalla cassaforte hanno rubato soldi e monili in oro. Rientrati ...

Villorba. Raffica di furti nei negozi: il ladro sfonda le vetrate con un tombino e ruba dalla cassa. Bottino da 2mila euro - Villorba. Raffica di furti nei negozi: il ladro sfonda le vetrate con un tombino e ruba dalla cassa. Bottino da 2mila euro - VILLORBA (TREVISO) – Raffica di furti con spaccate a Lancenigo di Villorba. Tre le attività prese di mira nella notte da un ladro solitario. L’uomo, col volto nascosto sotto a un casco da moto, ha ...

Furti a Venzone e Tarvisio: i carabinieri individuano i presunti responsabili - Furti a Venzone e Tarvisio: i carabinieri individuano i presunti responsabili - Era il primo pomeriggio di una tranquilla domenica di inizio febbraio quando i ladri, dopo aver atteso che i proprietari ... era stato denunciato il presunto responsabile di una serie di furti ai ...

Entrano di notte in pizzeria e si portano via l'intero fondo cassa - Entrano di notte in pizzeria e si portano via l'intero fondo cassa - Ignoti sono entrati nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio nel locale Mondo Pizza di via Pozzuolo, rompendo la porta d'ingresso ...