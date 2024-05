Qaulcosa bolliva da tempo Moggi spiega l' addio tra Allegri e la Juve

Juventus, esonerato Max Allegri. Il comunicato ufficiale: «Comportamenti non compatibili con i valori del club». Montero traghettatore - Juventus, esonerato Max Allegri. Il comunicato ufficiale: «Comportamenti non compatibili con i valori del club». Montero traghettatore - Lo dice all'Adnkronos Luciano moggi. Un esonero meritato, dunque «Questo non lo so dire, perché non conosco gli antefatti. Certo è che c'era qualcosa che bolliva da tanto tempo, su questo non c'è ...

Calcio: Moggi, 'Allegri poteva evitare quel comportamento, ma qualcosa bolliva in pentola' - Calcio: moggi, 'Allegri poteva evitare quel comportamento, ma qualcosa bolliva in pentola' - Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Massimiliano Allegri "ha fatto delle cose che si poteva pure risparmiare. Quello che ho visto conforta la tesi della Juventus", la non compatibilità della sfuriata alla fin ...

Gli ultimi 90 minuti di Allegri alla Juve: vittoria e sfuriata, così è riuscito a mettere tutti d’accordo - Gli ultimi 90 minuti di Allegri alla Juve: vittoria e sfuriata, così è riuscito a mettere tutti d’accordo - Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - “La Lombardia ha sempre creduto nella farmacia del territorio e nella farmacia dei servizi, perché in tutte le norme regionali ha dato sempre grande spazio alla farm ...