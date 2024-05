Cucina di Sardegna | Calamari farciti - ricetta di Itala Testa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ingredienti: 5medi; 5 cucchiaiate di crosta di pane grattugiato; 2 pomodori grossi; 3 cipolle grandi; 3 tuorli d’uovo; un pesto di aglio, prezzemolo, sale e olio; un bicchiere d’acqua e un bicchiere di vernaccia. Pulire i. Tenere da parte le sacche svuotate in un pinzimonio composto dal pesto di aglio, prezzemolo, sale e olio. Tritare intanto grossolanamente i tentacoli e due grosse cipolle. Mescolare i due elementi, salarli con cinque grammi di sale e farli rosolare in olio extra vergine d’oliva. Versare in una scodella capiente quattro cucchiaiate di pangrattato e fargli assorbire tre rossi d’uovo. Pelare i pomodori, gettarne semi ed acqua di vegetazione, per poi tagliarne in filetti la polpa. Appena i tentacoli e la cipolla sono rosolati al punto giusto, versarli nella scodella piena dell’impasto di pane e uova e mescolare ...