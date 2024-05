Emergenza alluvione Milano | aiutiamo il Centro Ambrosiano di Solidarietà

(Di venerdì 17 maggio 2024), 16 maggio 2024 – L’esondazione del Lambro verificatasi mercoledì 15 maggio ha duramente colpito il CeAS –di, che ha sede nel parco Lambro di. La struttura si trova ora sommersa da oltre un metro d’acqua e le 70 persone ospitate hanno dovuto abbandonare le loro comunità di accoglienza. «La situazione è gravissima e non ci consente al momento di quantificare precisamente i danni, ma da una prima ricognizione che è stata possibile, dobbiamo constatare danni per diverse decine di migliaia di euro», spiegano operatrici e operatori del CeAS. Ad andare perduti sono stati elettrodomestici e arredi delle comunità residenziali, vestiti delle persone ospiti, attrezzature degli uffici, impianti. Il CeAS, fondato dal Cardinal Martini nel 1986 e per anni guidato da don ...

