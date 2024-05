Il signore delle formiche stasera su Rai 3 | trama - cast e storia vera a cui è ispirato

(Di venerdì 17 maggio 2024)17 maggio in prima serata su Rai 3 va in onda il film di Gianni Amelioa unaQuesta sera su Rai 3 alle 21:20, verrà trasmesso Il, un filma unaambientata nell'Italia degli anni sessanta. Nel contesto del Belpaese che si preparava al boom economico, si verificò l'unica condanna per plagio nelladei tribunali italiani. Tale processo fu utilizzato come pretesto per condannare la relazione omosessuale tra l'imputato Aldo Braibanti e Giovanni Sanfratelli. IlIl film è del 2022 e è stato diretto da Gianni Amelio. È stato presentato in anteprima in concorso ...

Diretto da Gianni Amelio, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 3 va in onda Il signore delle formiche. Film con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano che ricostruisce, liberamente, il caso giudiziario del poeta omosessuale Aldo Braibanti. condannato ...

