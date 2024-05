EA FC 24 Obiettivi Fekir E Azpilicueta TOTS Requisiti Bonus LaLiga Champions

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 17 maggio 2024) Glisono disponibili in EA FC 24. Le versioni speciali diper la modalità Ultimate Team possono essere riscattate completando irichiesti presenti nell’area dedicata. Le carte del centrocampista francese e del difensore spagnolo può essere riscatta effettuando l’acceso ad UT entro le 19:00 di mercoledi 22 Maggio. In calce alla notizia potete consultare iper completare glidiche hanno ricevuto la carta speciale Team Of The Season de. Completando glidei due calciatori, che milita nel massimo campionato spagnolo, potete ...