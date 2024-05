Acqua Cottorella e Magicland | insieme per un divertimento eco-responsabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 17 maggio 2024) In occasione della Settimana europea dello Sviluppo Sostenibile,, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, e Antiche Fonti di, storica azienda diminerale reatina, annunciano una nuova collaborazione all’insegna dele della sostenibilità. La partnership si concretizza in un’iniziativa di co-marketing e raccolta punti: acquistando 6 bottiglie diminerale, i consumatori potranno ottenere un ingresso omaggio ao MagicSplash a fronte dell’acquisto di un biglietto intero giornaliero (link regolamento: https://www..net/regolamento/). Un modo per premiare la fedeltà dei clienti e sensibilizzarli verso l’importanza di un consumo consapevole e sostenibile. Un impegno ...