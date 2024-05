Palermo - riapre la Casa delle Ninfee al Parco Mattarella

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una storia di bellezza ritrovata. Un recupero attento ad assicurare il mantenimento della destinazione d’uso originaria del luogo ed il rispetto dei suoi caratteri storico-artistici e di sostenibilità ambientale. Sabato 18 maggio alle 10.30 si terrà l’inaugurazione della serra dall'inconfondibile e incantevole stile Liberty, realizzata da Giovan Battista Filippo Basile e rimasta per anni nel dimenticatoio e in preda al vandalismo. Un bene comune dal grande pregio storico e architettonico che torna finalmente a splendere grazie a un’iniziativa del privato sociale. Un luogo di benessere ma anche di inclusione sociale e lavorativa. Alla sua gestione infatti collaboreranno sei giovani con disabilità intellettiva, appositamente formati per prendersi curapomelie epiante succulente e faranno da ...